Следствие изучает недетские отношения петербуржца с маленькой падчерицей

Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над своей падчерицей. Девочка проговорилась о случившемся врачам.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, врачи одной из детских больниц города услышали страшное признание. 10-летняя пациентка сообщила медикам, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. Сотрудники больницы незамедлительно обратились в полицию. Девочку опросили с участием психолога и мамы, та подтвердила свои слова.

По версии следствия, мужчина 36 лет домогался до падчерицы долго: с 2016-го по июнь 2018 года. Неприглядные действия, квалифицированные по ч. 4 ст. 132 УК РФ, он совершал в своей квартире в Кировском районе города. Мужчину задержали. Следствие намерено ходатайствовать об его аресте.