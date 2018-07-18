Скончался солист группы «Доктор Ватсон» Игорь Браславский

Заслуженный артист России, композитор и певец Игорь Браславский скончался на 60-м году жизни. О смерти солиста группы «Доктор Ватсон» накануне в Facebook сообщил поэт-песенник Александр Шаганов.

«Горькая новость — не стало Игоря Браславского... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон" и в сольной карьере», — написал Шаганов и отметил, что причиной стала болезнь.

Игорь Браславский также известен как автор гимна к Всемирным юношеским играм 1998 года и автор музыки к фильму «Святое дело».