Шестеро болельщиков из Эфиопии и Эритреи после ЧМ хотели променять родину на Финляндию

Очередную группу иностранцев, приехавших в Россию по Fan ID, поймали на подходе к Финляндии.

Как стало известно "Фонтанке", шестерых гостей из африканских республик, которые хотели тайком пробраться в соседнюю страну, пограничники задержали в поселке Торфяновка утром 17 июля.

Среди них было четверо эфиопов от 1982 до 1994 года рождения и две гражданки Эритреи 21 и 24 лет. Все они попали в Россию по паспорту болельщика.

В отделе полиции в отношении несостоявшихся беженцев составили протоколы. За нарушение правил пребывания в нашей стране им грозит штраф от 5 до 7 тыс. рублей и выдворение из России.

Это далеко не первый подобный случай. С первых дней чемпионата в приграничных зонах отлавливают иностранцев (в основном с африканского континента) с паспортами болельщика, которые пытаются прорваться в ближайшие Эстонию или Финляндию. По примерным оценкам, число задержанных с июня составляет более 30 человек.