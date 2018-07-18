Арестованной в США россиянке Марии Бутиной добавили обвинение. Ей грозит 10 лет тюрьмы

Большое жюри утвердило еще одно обвинение против арестованной в США россиянки Марии Бутиной. К обвинению в сговоре с целью стать иностранным агентом добавился пункт о реальной работе в качестве иноагента без регистрации c 2015 года.

Как пишет 18 июля РБК, обвинительное заключение подписал прокурор округа Колумбия Джесси Лиу. Прокурорам удалось убедить большое жюри присяжных, которые утвердили новое обвинение против россиянки. Максимальное наказание по нему предусматривает заключение в тюрьму на срок до 10 лет. Первое обвинение о сговоре предусматривало пятилетний срок заключения.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл накануне выступил с заявлением, в котором оспаривал первоначальное обвинение, и заявил, что его клиентка, недавняя выпускница колледжа, не «стремилась повлиять или подорвать какую-либо конкретную политику или закон Соединенных Штатов, она стремилась содействовать улучшению отношений между двумя странами».



В документах суда указано, что Бутина действовала под руководством высокопоставленного российского чиновника и пыталась устраивать встречи с «жителями США, имеющими влияние на американскую политику, включая организацию, продвигающую права на владение оружием, <...> с целью продвижения интересов Российской Федерации».



В обвинении не назван ни российский чиновник, ни организация, отстаивающая право на владение оружием. Однако издание уточняет, что речь идет об экс-сенаторе Александре Торшине. Бутина работала раньше его помощницей, сообщал Reuters. Она и Торшин являются член Национальной стрелковой ассоциации США. С 2016 года Бутина проживает в США по студенческой визе.



Посольство России в США пытается получить консульский доступ к Бутиной.