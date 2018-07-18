Бывшего депутата-единоросса отправили в колонию за избиение DJ Smash

Бывший депутат от партии «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев отправится в колонию за избиение Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Об этом 18 июля сообщает портал 59.ru.

Ленинский районный суд Перми признал Телепнева и его знакомого Сергея Ванкевича виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Их приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Нападение на DJ Smash произошло ночью 9 февраля в местном ночном клубе «Дом культуры». Суд установил, что подсудимые принуждали музыканта сделать с ними селфи, а после избили. В результате нападения DJ Smash получил перелом челюсти, а в отношении Ванкевича и Телепнева возбудили уголовное дело.