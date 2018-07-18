На Васильевском два дня будут проверять теплосети

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Василеостровском районе города 18 и 19 июля. Температура воды в сетях составит не более 40 градусов.

Как рассказали в компании, 18 июля в зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Детская – от дома №8 до Шкиперского протока, Опочинина, Шевченко, Канареечная, Гаванская – от Большого проспекта до Шкиперского протока, Весельная, Карташихина – от Среднегаванского проспекта до Шкиперского протока, проспекты Большой, Средний, Малый, Среднегаванский, переулки Тучков, Волховский, 28-29, 24-25, 20-21, 18-19, 14-15, 10-11, 6-7, 2-3 линии, площадь Собчака.

19 июля в зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Наличная, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова – от Наличной до Кораблестроителей, Боцманская, Капитанская, Каховского – пересечение возле домов №7 и №3, Уральская – от Наличной до проспекта Кима, Железноводская, Одоевского – пересечение возле дома №4 по проспекту Кима, Беринга – пересечение возле домов №27 и №10, Шкиперский проток – от Наличной до Беринга, Малый проспект – от Наличной до Парусной, Кожевенная линия, площадь Морской Славы, Прибалтийская площадь, проезды Галерный, Адмиральский.

Энергетики призывают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными.

В компании добавили, что испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.