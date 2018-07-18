В Весёлом Посёлке гость устроил подводную охоту на хозяина квартиры

Гостеприимство хозяина дома проверили с помощью подводного ружья в Невском районе Петербурга. Ответить приятелям мужчина уже не смог, ему в срочном порядке потребовалась помощь медиков.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, накануне около семи вечера из первого корпуса дома 50 на улице Подвойского в Александровскую больницу привезли жителя Северной столицы. Врачи диагностировали у 25-летнего пациента проникающее ранение черепа. Состояние пострадавшего оценили как тяжёлое.

Позже удалось выяснить, что петербуржец проводил время у себя дома с друзьями. Один из приглашённых выстрелил ему в голову из ружья для подводной охоты. Теперь отношениями между приятелями занимается полиция.