Трамп обвинил СМИ в очернении его встречи с Путиным: Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума

Президент США Дональд Трамп считает очень успешной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, однако посетовал на то, как саммит осветила критикующая его пресса.

«Встреча с президентом Владимиром Путиным получилась очень успешной, но только не в средствах массовой информации, которые публикуют фейковые новости», — пожаловался Трамп в своем Twitter. «Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума», — написал американский президент.

«У меня была еще и отличная встреча с лидерами стран НАТО. Только благодаря мне они увеличат финансирование альянса на 33 млрд долларов. НАТО было слабым, а теперь вновь стало сильным (что плохо для России). А средства массовой информации ничего про деньги не говорят, а только пишут, что я кому-то нагрубил», — отметил Трамп.

Про то, как западная пресса обрушилась на Дональда Трампа за слабость при встрече с Владимиром Путиным, а также почему президента США назвали изменником и призвали к импичменту, читайте в материале «Фонтанки».