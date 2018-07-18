Посольство России в США пытается получить доступ к задержанной россиянке. Пока безуспешно

Посольство России в США добивается от Вашингтона предоставления консульского доступа к россиянке Марии Бутиной, которую американские власти обвинили в сговоре с целью работы в качестве агента правительства России. Заявление дипмиссия сделала 18 июля в Facebook.

«Материалы судебного дела засекречены. Интересы россиянки в суде представляет квалифицированный адвокат», — говорится в сообщении. По данным посольства, очередное заседание по этому делу пройдет в федеральном суде округа Колумбия в среду, 18 июля.

«Планируем направить на него представителя посольства», — добавили в дипмиссии и подчеркнули, что продолжат отстаивать права Бутиной всеми законными способами.

Напомним, Марию Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента. Ее адвокат утверждает, что она просто устраивала «дружеский ужин». Бутину связывают с бывшим сенатором, зампредом Центробанка Александром Торшиным. Связывала их в первую очередь любовь к оружию — оба выступали за его легализацию и сотрудничали в Америке с NRA (Национальная стрелковая ассоциация США).