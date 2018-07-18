Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Жуковский‍

Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили накануне в Красноярском драматическом театре, где Жуковский проработал последние 40 лет.

Владислав Жуковский родился в селе Караульное Красноярского края в 1944 году. С двухлетнего возраста проживал в Москве. После окончания седьмого класса в 1959 году поступил в ремесленное училище № 4, спустя два года закончил обучение и получил специальность «слесарь-сборщик промышленной продукции».

С 1961-го по 1963-й год работал на машиностроительном заводе им. М. В. Хруничева. В 1963 году был призван в ряды армии СССР, служил в группе советских войск в Германии. После увольнения в запас был принят на работу на киностудию «Мосфильм» механиком съемочной техники. Вскоре получил аттестацию «ассистент кинооператора».

С 1969-го по 1973-й год учился в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина при академическом Малом театре, по окончании получил специальность «актер драматического театра и кино». Позже несколько лет работал в театрах Иваново и Владимира. С 1978 года являлся актером Красноярского краевого театра драмы имени А.С. Пушкина.

В театре он сыграл Симеонова-Пищика («Вишневый сад»), Кощея («Иван-царевич»), Глупого короля («Бременские музыканты»), Хлынова («Горячее сердце»), Караулова («Чужой ребенок»), Антуана («Ма-Муре»), Толстого («Петр и Алексей»), Сэма («Девичник над вечным покоем») и других.

Также актер сыграл несколько ролей в кино и на телевидении, в частности, в картине «Морозко» и сериале «Улицы разбитых фонарей».

Жуковский преподавал на театральном факультете Красноярского института культуры, избирался депутатом в краевой и городской парламенты.