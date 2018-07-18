В России может подорожать рыба. Причина в новых требованиях ФСБ

Пограничная служба ФСБ России предупредила часть рыболовецких компаний о недопустимости использования судов, которые принадлежат иностранцам. Об этом 18 июля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ). Требования касаются компаний как в Северном бассейне, так и на Дальнем Востоке.

Компании по добыче рыбы указывают, что выполнение требований ФСБ приведет к дополнительным расходам на логистику и скажется на конечной стоимости рыбы. Только в Северном бассейне на принадлежащий иностранцам водный транспорт приходится около 70% флота. При этом на рынке есть дефицит, поскольку новые суда не строятся, а старые списываются.

В Росрыболовстве газете прокомментировали, что вопрос о требованиях спецслужб обсуждался на заседании межведомственной рабочей группы с Пограничной службой ФСБ России, участники которой договорились «проработать вопрос».