В Московском районе автомобиль после ДТП въехал в дом

У входа в клинику на углу Варшавской улицы и Ленинского проспекта «припарковалась» разбитая иномарка. Второй участник ДТП остался в ограждении посреди проезжей части.

О серьезной аварии «Фонтанке» рассказали очевидцы ночью 18 июля. Около 00:30 на перекрёстке в Московском районе столкнулись два автомобиля. Один превратился в груду металлолома, остановившись в ограждении между полосами на Ленинском проспекте. Вторая машина, предположительно BMW, отлетела на тротуар. Автомобиль отнесло к 59-му дому по Варшавской улице. Очевидцы уверяют, что оба водителя живы. Одна полоса движения в сторону площади Конституции перекрыта, на месте работают экстренные службы. По сообщениям очевидцев, серьезно пострадала девушка-пассажир одного из автомобилей – ее унесли в машину реанимации.