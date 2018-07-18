Россия избавляется от американских облигаций. Страна выбыла из списка крупнейших держателей бумаг казначейства США

Вложения России в госдолг США продолжают стремительно уменьшаться. За последние два месяца страна избавилась от облигаций на 80 миллиардов долларов.

Министерство финансов США 17 июля опубликовало свежий доклад с данными о держателях облигаций за май 2018 года. В списке из 33 стран больше нет России. По данным российского Минфина, на конец весны стране принадлежало ценных бумаг на 14,9 млрд долларов. Ещё в марте сумма была близка к сотне миллиардов, хотя о сокращении вложений говорилось уже тогда. В том же месяце сообщалось, что госдолг США вырос до рекордной отметки в 21 триллион долларов.

Комментируя предыдущие, апрельские показатели, когда у России было облигаций ещё на 48,7 млрд долларов, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что Россия оценивает риски и диверсифицирует денежные потоки.

Согласно американскому докладу, больше всех в госдолг США вкладывают Китай, Япония и Ирландия.