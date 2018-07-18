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Финляндия
18.07.2018 00:55
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Президент Финляндии намекнул на важность своей беседы с Трампом перед саммитом

Президент Финляндии Саули Ниинистё признался, что ему помогли демонстрации во время саммита в Хельсинки 16 июля и намекнул на то, что сыграл не последнюю роль в исходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он написал в своём "Фейсбуке".

Ниинистё рассказал, какое облегчение он испытал, когда ему сообщили, что самолёт с Путиным вылетел из Хельсинки, и он понял, что всё позади (пост так и называется: On ohi – "Прошло"). В первую очередь, глава Суоми поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении саммита: "Я отдаю дань уважения всем тем тысячам людей, которые провели трудную работу в сжатые сроки", многие из которых выполняли свои задачи на жаре в костюмах и экипировке.

Ниинистё также одобрительно отнёсся к многочисленным демонстрациям, которые проходили в Хельсинки во время визита президентов. По его словам, многие акции были основаны на отличной идее: быть на стороне правых дел. "Мне это очень помогло, мне не пришлось указывать гостям пальцем, а достаточно было сослаться на демонстрации и перечислить те хорошие вещи, которые в них были". Это, уверен финский лидер, говорит о том, что Финляндии удаётся быть "самой сильной, самой свободной и самой счастливой страной".

Ниинистё напомнил, что до саммита страхов и предупреждений о негативном исходе переговоров было гораздо больше, чем надежд на хороший результат. "Поэтому я получил несколько сообщений и просьб предотвратить эту угрозу и поднять вопрос о трансатлантической и европейской безопасности в целом или отдельно вопросы безопасности Украины, Балтийского моря, Прибалтики и Финляндии, или поставить акцент на основанном на правилах миропорядке, на правах и свободах человека".

Финский президент напрямую не говорит о роли, которую он сыграл в день саммита, вместо этого приводя слова одного из американских сенаторов, который сказал: "Вы последний лидер, который будет говорить с президентом Трампом перед его встречей с Путиным. Это на Вас".

Но опасения не оправдались, поэтому отсутствие негативного результата можно считать результатом положительным, считает Ниинистё. "Так или иначе, исход собятия ясен. Связь для диалога создана, темы для обсуждения отправлены в работу. Контроль над вооружениями и разоружение, а также стратегическая стабильность были бы наиболее желательными".

И в завершение, возвращаясь к мысли о чувствах после отбытия президентов, Ниинистё иронично говорит: "Проснувшись сегодня утром в операционной, вчерашнее всё ещё крутилось у меня в голове, надеюсь, я не говорил вслух, по крайней мере, о секретах".

После саммита, 17 июля, как сообщили в канцелярии президента Финляндии, Ниинистё сделали небольшую плановую хирургическую опрецию, после которой он отправился на недельный больничный. Что именно оперировали – не пояснили. 


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