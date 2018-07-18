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Общество
18.07.2018 00:11
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Счетная палата предлагает доработать пенсионную реформу. К самой концепции у Кудрина претензий нет

В Счетной палате считают, что законопроект о пенсионном возрасте надо доработать. Как пишет 17 июля «Би-Би-Си», отзыв ведомства подписан Алексеем Кудриным. 

Серьезных возражений к самой концепции повышения пенсионного возраста в документе нет. Однако специалисты Счетной палаты не смогли найти в законопроекте расчетов, которые должны определять взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, в документе не объяснено, насколько финансово устойчива будет новая пенсионная система в долгосрочной перспективе. 

Наконец, в Счетной палате обратили внимание, что в законопроекте нет прогноза изменения количества получателей пенсий. Непонятно, сколько будет пенсионеров, скажем, к 2025 году «с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни». В ведомстве Алексея Кудрина, впрочем, надеются, что все эти моменты прояснятся ко второму чтению законопроекта.

Напомним, Кудрин всегда был сторонником повышения пенсионного возраста — по его мнению, это позволит сбалансировать пенсионную систему и повысить размер выплат.

Справка:

Напомним, Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста 14 июля. По предложению правительства, повышать его начнут поэтапно с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Законопроект вызвал волну негодования и протесты по всей стране. На фоне реформы рейтинг президента и правительства рухнул, для его повышения был создан неформальный PR-штаб. 

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