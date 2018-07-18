Счетная палата предлагает доработать пенсионную реформу. К самой концепции у Кудрина претензий нет

В Счетной палате считают, что законопроект о пенсионном возрасте надо доработать. Как пишет 17 июля «Би-Би-Си», отзыв ведомства подписан Алексеем Кудриным.

Серьезных возражений к самой концепции повышения пенсионного возраста в документе нет. Однако специалисты Счетной палаты не смогли найти в законопроекте расчетов, которые должны определять взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Кроме того, в документе не объяснено, насколько финансово устойчива будет новая пенсионная система в долгосрочной перспективе.

Наконец, в Счетной палате обратили внимание, что в законопроекте нет прогноза изменения количества получателей пенсий. Непонятно, сколько будет пенсионеров, скажем, к 2025 году «с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни». В ведомстве Алексея Кудрина, впрочем, надеются, что все эти моменты прояснятся ко второму чтению законопроекта.

Напомним, Кудрин всегда был сторонником повышения пенсионного возраста — по его мнению, это позволит сбалансировать пенсионную систему и повысить размер выплат.