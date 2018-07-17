Инженеры создают роботараканов и змей для инспекции авиационных двигателей

Совместная разработка Rolls-Royce, Гарвардского и Ноттингемского университетов — роботы в виде тараканов и змей — должна существенно сократить скорость ремонта авиационных двигателей.

Новинка была представлена на авиационном салоне в британском Фарнборо 17 июля, передаёт издание CNBC. Роботараканы позволят избежать разборки двигателя самолета, так как смогут пролезть в камеру сгорания. Инспекция таким образом может сократиться с пяти часов до существенно меньшего временного отрезка. «Кто знает, может им хватит и пяти минут», – предполагает инженер из Rolls-Royce Джэймс Кэлл. Разработчики рассказали, что идее и ее реализации уже восемь лет. В Фарнборо был представлен увеличенный прототип, теперь задача ученых — уменьшить роботаракана и прикрепить к нему камеру.

Параллельно ведутся разработки робозмеи. Это устройство будет действовать наподобии эндоскопа, также инспектировать камеру сгорания и удалять мелкий мусор. Вторая подобная змея будет способна и на временный мелкий ремонт.