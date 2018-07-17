В Белом доме погас свет, когда Трамп говорил о доверии спецслужбам
Во время встречи президента США с конгрессменами в одном из кабинетов Белого дома погас свет. Это произошло в тот момент, когда Дональд Трамп признавался в любви спецслужбам.
«Я полностью доверяю агентам разведки США (речь идет о вмешательстве России в американские выборы — прим. ред.) … Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?» – сказал Трамп.
President Trump: "I have full faith and support for America's great intelligence agencies, always have." https://t.co/ZU0DDFnp0P pic.twitter.com/SzOpRHU5vG— CBS News (@CBSNews) 17 июля 2018 г.
Напомним, президент США уже заявил, что оговорился во время совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в Хельсинки. Якобы он хотел сказать, что верит во вмешательство России в выборы американского президента, но вышло наоборот.
Справка:
Напомним, Владимир Путин в Хельсинки 16 июля полностью отрицал любое вмешательство России в американские выборы. Он уточнил, что российские власти никаким образом с этим не связаны, а если ресторатор Пригожин и делал что-то, то это его личное дело. Что касается нового обвинения 12-ти офицерам ГРУ, то Путин пригласил спецпрокурора Мюллера (ведет расследование «российского дела») в Россию и пообещал предоставить доступ к обвиненным разведчикам для допроса. Правда, в обмен Путин просил допустить российских следователей к Уильяму Браудеру и связанным с ним лицам.