В Белом доме погас свет, когда Трамп говорил о доверии спецслужбам

Во время встречи президента США с конгрессменами в одном из кабинетов Белого дома погас свет. Это произошло в тот момент, когда Дональд Трамп признавался в любви спецслужбам.

«Я полностью доверяю агентам разведки США (речь идет о вмешательстве России в американские выборы — прим. ред.) … Упс, они выключили свет. Это агенты разведки. Все в порядке?» – сказал Трамп.

President Trump: "I have full faith and support for America's great intelligence agencies, always have." https://t.co/ZU0DDFnp0P pic.twitter.com/SzOpRHU5vG