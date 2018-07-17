Экс-футболист российской сборной побил обозревателя «Спорт-экспресса» за публикацию годичной давности

Бывший тренер тульского «Арсенала» и экс-форвард российской сборной Сергей Кирьяков оставил фингал под глазом обозревателя «Спорт-Экспресса» Игоря Рабинера. Инцидент произошёл возле студии «Матч ТВ» вечером 17 июля.

О происшествии Рабинер написал в своём Facebook. «Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чем речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьет меня по лицу со словами: "Да я единственный тренер, с которым Тула осталась в премьер-лиге!" Я полез на него, но тут несколько человек нас растащили. Мы обменялись еще парой добрых фраз, ни одна буква из которых не может быть опубликована, и разошлись – он на эфир, я домой», – описал сцену обозреватель.

Издание уже отреагировало на обиду своего сотрудника. Редакция заявила, что как спикер Кирьяков для них больше не существует и стал персоной нон-грата. «Футболиста, тренера и эксперта для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю», – пишет редакция и добавляет, что всячески поддержит Рабинера, если тот решит обратиться в полицию. Сотрудник редакции от общения с правоохранительными органами решил воздержаться. «Чувствую себя совершенно нормально, в полицию заявлять не хочу, потому что мое и без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого неадеквата. Репутации – достаточно», – считает обозреватель.

«Спорт Экспресс» также объяснил причину агрессивного поведения бывшего тренера. Злобу Кирьяков хранил с прошлого года. В публикации «Федун – стена для Карреры» Рабинер упоминал многих тренеров, в том числе раздосадованного ныне руководителя тульского «Арсенала». В тексте фигурировали подобные фразы: «Кстати, безо всякого удивления воспринял тот факт, что никто даже в ФНЛ не заинтересовался после отставки из тульского «Арсенала» фигурой Сергея Кирьякова», «Кирьяков же, похоже, после победы 1:0 над «Енисеем» на полном серьезе счел себя большим тренером. А, может, «Арсеналы» попутал. Вообразил, что тренирует не тульский, а лондонский».

Сам Кирьяков изданию Sport24 заявил, что виновным себя не считает, ситуацию, по его словам, спровоцировал обозреватель. «Человек просто хам! Позволил себе высказывания, которые нельзя произносить. Не хочу говорить то, что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина. После этого он уехал. А откуда синяк под бровью у Рабинера? Ну, какие синяки, что вы говорите. Он сам на меня бросался, пытался до конца оскорблять меня. Произошла такая конфликтная ситуация. После его слов мы стали выяснять отношения, хотел с ним словесно объясниться. Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», – считает бывший футболист.