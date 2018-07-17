«Полковник Петрович сказал, чтоб здесь никого не было». Проводник поезда Сочи - Краснодар рассказала, почему ехавшие с ЧМ полицейские лежали на полу

Пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края предоставила «Фонтанке» аудиовоспоминание проводника поезда Сочи – Краснодар, в котором домой с чемпионата мира по футболу возвращались полицейские. Из рассказа можно понять, почему часть сотрудников оказалась на полу купейного вагона.

Как следует из монолога женщины, которая представилась проводником адлеровского депо, состав для полицейских был подан за 25 минут до отправления.

«Мы подготовили вагоны, открыли двери, началась посадка, – говорит собеседница. – И те люди, которые должны были сесть в плацкарт, зашли в купейный вагон. Поезд отправился. Доехали до Сочи. С их главным, полковником Петровичем, пошли обход делать. В вагонах № 1, 2 и 8 люди просто лежали, как обычно, 54 человека. Все вагоны так и прошли до 16-го, а там, оказалось, пассажиры на полу. Им полковник сказал: никого чтоб здесь не было. У нас в купе по 6 сидячих мест, в плацкарте – 8. Идите в первый, второй, восьмой вагоны, там есть места. Почему-то люди не хотели. Места, конечно, были».

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Поезд состоял из 18 вагонов. В десяти плацкартных, при сидячей компоновке (верхние полки сотрудники не должны были занимать), поместилось бы 720 полицейских. В восьми купейных – 432. То есть всего 1152 человека. В ГУ МВД Краснодарского края «Фонтанке» сообщали, что в составе ехали 1200 полицейских.

Из рассказа проводника также следует, что как минимум в трех вагонах – 1, 2 и 8 – ехали всего по 54 человека, занявших верхние и нижние полки, хотя должно было по 72. «Утрамбованным» в купейном 16-м вагоне полицейским пришлось бы, видимо, сгонять своих сослуживцев с полок в плацкартных, и они, вероятно, предпочли лежачий уют в коридоре вагона сидячему путешествию из Сочи до краснодарской станции Горячий Ключ.

ГУ МВД Краснодарского края считает опубликованные ранее фотографии с перенаселенным купейным вагоном постановкой и проводит проверку в поисках зачинщиков провокации.

Регулярные поезда преодолевают расстояние от Сочи до Горячего Ключа за 5-6 часов. Чемпионат мира по футболу проводился с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.