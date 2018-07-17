Скорая не смогла откачать выпивших купальщиков в Озерках, двое мужчин погибли

Спасатели и медики боролись за жизнь двух пловцов на Верхнем Суздальском озере в Петербурге. Плавать они пошли пьяными, на берег в сознании уже не вернулись.

В региональном управлении МЧС «Фонтанке» подтвердили гибель двух человек в Выборгском районе города вечером 17 июля, одному было 25 лет, второму 44. О том, что молодой человек долго не возвращается на берег, спасателям рассказала девушка погибшего. Его вытащили из воды без сознания и передали подоспевшим медикам, но спасти купальщика не удалось. По словам очевидцев, пара на берегу расслаблялась с помощью алкоголя.

Пока медики откачивали первого, к спасателям обратились родственники ещё одного не вернувшегося из озера мужчины. В этом случае медикам также пришлось констатировать смерть.

Обстоятельства гибели установят следственные органы.