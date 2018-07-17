КПРФ все-таки согласовали митинг в Петербурге против пенсионной реформы

Партия КПРФ проведёт в Петербурге митинг против пенсионной реформы. Акцию санкционировали в комитете по законности и правопорядку Смольного.

Информацию о согласовании подтвердили 17 июля «Фонтанке» чиновники. Как говорится в уведомлении, поданном коммунистами, митинг планируется провести 28 июля на площади Ленина. Предполагаемая численность участников собрания — 1000 человек. Тема — разъяснение позиции КПРФ о проводимой в стране социально-экономической политике. Речи о пенсионной реформе в заявке нет, однако политики заявляют, что именно на эту тему и намерены разговаривать с жителями.

Таким образом коммунисты во второй раз попробуют провести акцию против повышения пенсионного возраста. В первый раз депутат городского парламента Ольга Ходунова собиралась организовать в конце июня встречу с избирателями в саду Чернышевского. Однако в последний момент Смольный отозвал согласование, сославшись на проведение работ по благоустройству и нехватку полицейских во время чемпионата мира по футболу.