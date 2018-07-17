Трамп заявил, что оговорился в Хельсинки. Он признает выводы спецслужб о вмешательстве России в выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Хельсинки оговорился, когда комментировал возможное вмешательство России в американские выборы. Тогда он сказал, что не видит, зачем России это делать.
Как передает AP News, 17 июля перед журналистами в Белом доме Трамп рассказал, что имел в виду обратное: он не видит, почему бы российским властям этого не сделать. И он не понимает, почему Россия не будет нести ответственность за вмешательство в избирательную кампанию. Также президент США подчеркнул, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия все же вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Только, по мнению Трампа, это никак не повлияло на исход выборов (напомним, победил в них именно Дональд Трамп).
При этом президент США подчеркнул, что «взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда», а в целом переговоры он по-прежнему считает успешными. Напомним, Владимир Путин в Хельсинки полностью отрицал любое вмешательство России в американские выборы. Он уточнил, что российские власти никаким образом с этим не связаны, а если ресторатор Пригожин и делал что-то, то это его личное дело. Что касается нового обвинения 12-ти офицерам ГРУ, то Путин пригласил спецпрокурора Мюллера (ведет расследование «российского дела») в Россию и пообещал предоставить доступ к обвиненным разведчикам для допроса. Правда, в обмен Путин просил допустить российских следователей к Уильяму Браудеру и связанным с ним лицам.
Справка:
Напомним, 13 июля было предъявлено обвинение двенадцати офицерам ГРУ Минобороны во вмешательстве в выборы США. Ключевым фигурантом назван 51-летний полковник Виктор Нетыкшо, который с января 2013 по январь 2018 года возглавлял 85-й главный центр специальной службы ГРУ. Он расположен в Москве на Комсомольском проспекте.
Смысл киберопераций ГРУ, по версии Минюста США, заключался в хищении и публикации документов Демпартии для вмешательства в президентские выборы. Факт утечки и содержание файлов должны были существенно снизить рейтинг Хиллари Клинтон.
Как считает обвинение, офицеры Минобороны причастны к разработке вредоносного ПО, которое внедрялось в компьютеры Нацкомитета Демпартии (DNC) и комитета Демпартии по выборам в Конгресс (DCCC), и хищению десятков тысяч файлов. Для фишинговой рассылки вирусов и публикации документов грушники, как следует из обвинительного акта, использовали оформленный на вымышленное имя биткоин-кошелек. С него оплачивалась аренда серверов по всему миру, в том числе установленный в Малайзии и использованный для создания dcleaks.com - на нем размещались похищенные документы.
По версии обвинения, сотрудники ГРУ отводили подозрения от России. Им принадлежит создание образа румынского хакера-одиночки Guccifer 2.0, который брал на себя ответственность за взлом сетей Нацкомитета Демпартии США. На самом деле, как указано в подписанном спецпрокурором Минюста Робертом Мюллером обвинительном заключении, сайт Guccifer 2.0 зарегистрирован с сервера, используемого 85-м центром спецслужбы ГРУ.
Кроме Нетыкшо, во вмешательстве в выборы обвинены Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.