Трамп заявил, что оговорился в Хельсинки. Он признает выводы спецслужб о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Хельсинки оговорился, когда комментировал возможное вмешательство России в американские выборы. Тогда он сказал, что не видит, зачем России это делать.

Как передает AP News, 17 июля перед журналистами в Белом доме Трамп рассказал, что имел в виду обратное: он не видит, почему бы российским властям этого не сделать. И он не понимает, почему Россия не будет нести ответственность за вмешательство в избирательную кампанию. Также президент США подчеркнул, что принимает выводы американских спецслужб о том, что Россия все же вмешивалась в президентские выборы в 2016 году. Только, по мнению Трампа, это никак не повлияло на исход выборов (напомним, победил в них именно Дональд Трамп).

При этом президент США подчеркнул, что «взаимодействие с Путиным лучше, чем вражда», а в целом переговоры он по-прежнему считает успешными. Напомним, Владимир Путин в Хельсинки полностью отрицал любое вмешательство России в американские выборы. Он уточнил, что российские власти никаким образом с этим не связаны, а если ресторатор Пригожин и делал что-то, то это его личное дело. Что касается нового обвинения 12-ти офицерам ГРУ, то Путин пригласил спецпрокурора Мюллера (ведет расследование «российского дела») в Россию и пообещал предоставить доступ к обвиненным разведчикам для допроса. Правда, в обмен Путин просил допустить российских следователей к Уильяму Браудеру и связанным с ним лицам.