Пожар в складах «Ленфильма» на Тамбасова локализован

Спасатели справились с огнём в Красносельском районе Петербурга вечером 17 июля. Часть пожарных расчётов уехала с территории «Ленфильма».

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, по состоянию на десять часов вечера спасатели проливают конструкции кирпичного здания на улице Тамбасова, дом 5. Огонь локализован, пожарные работают по обычному, первому номеру сложности.

Напомним, принадлежащее «Ленфильму» здание загорелось около восьми вечера, пожару был присвоен повышенный, второй номер сложности. Территория находится в аренде, горели строительные материалы. Как уточнили в киностудии, имущество «Ленфильма» не пострадало.

В феврале этого года спасатели тушили здание по этому же адресу. Площадь, на которой началось возгорание, также была сдана в аренду, однако на первом этаже стояли раритетные машины «Ленфильма». Они закоптились, но не пострадали. Автомобили перевезли на другое место, сейчас на Тамбасова имущества киностудии не осталось.