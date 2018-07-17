Путин перепутал миллионы и тысячи, когда говорил о Браудере. И попросил Генпрокуратуру его поправить

Президент России Владимир Путин оговорился, когда рассказывал о деле Уильяма Браудера на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Свою оговорку он попросил исправить Генпрокуратуру.

Как пишет 17 июля РБК, об этом рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. По его словам, Путин попросил уточнить объем средств, которые якобы вывел из России финансист Уильям Браудер с помощью офшорных схем и передал на избирательную кампанию Демпартии США. По данным Генпрокуратуры, Браудер и его партнеры вывели деньги и акции на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Однако американской Демократической партии досталось всего 400 тысяч долларов, а не 400 млн, как заявил накануне Путин.

«Президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера. Не 400 млн долларов, а 400 тысяч», – пояснил Куренной.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил: «Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют».