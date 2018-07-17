Путин перепутал миллионы и тысячи, когда говорил о Браудере. И попросил Генпрокуратуру его поправить
Президент России Владимир Путин оговорился, когда рассказывал о деле Уильяма Браудера на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля. Свою оговорку он попросил исправить Генпрокуратуру.
Как пишет 17 июля РБК, об этом рассказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. По его словам, Путин попросил уточнить объем средств, которые якобы вывел из России финансист Уильям Браудер с помощью офшорных схем и передал на избирательную кампанию Демпартии США. По данным Генпрокуратуры, Браудер и его партнеры вывели деньги и акции на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Однако американской Демократической партии досталось всего 400 тысяч долларов, а не 400 млн, как заявил накануне Путин.
«Президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера. Не 400 млн долларов, а 400 тысяч», – пояснил Куренной.
Напомним, накануне Владимир Путин заявил: «Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют».
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций. Макфол выступал в поддержку Браудера и призвал Трампа не присоединяться к кампании Путина против бизнесмена.