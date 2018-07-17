Петербургским школьникам будут преподавать «патриотическую историю» и объяснять «ценностные ориентации русского общества»

Петербургских старшеклассников обяжут оценивать роль Русской Православной Церкви и воссоединение с Крымом. Как стало известно «Фонтанке», новые методические рекомендации по изучению истории разослал комитет по образованию.

Изменения связаны с переходом на так называемую линейную модель исторического образования, которую уже в наступающем учебном году предписано реализовывать в 5-9-х классах школ Северной столицы. Еженедельно на этот предмет выделяется по два часа, в год – 68 часов, включая специальный резерв. Пятиклассникам предстоит изучить историю Древнего мира, шестиклассникам – Средних веков, учащиеся 7-9-х классов будут осваивать Новое время (с конца XV по XIX века). В 9-х классах участвующих в апробации федерального государственного образовательного стандарта школ на историю выделят по три часа в неделю.

Специальную программу изучения «актуальных вопросов истории России» Смольный определил для старшеклассников. В 10-м классе юным петербуржцам предстоит освоить становление Руси, начиная от первобытного строя, в том числе понять «ценностные ориентации русского общества», «внешнюю политику русских земель в евразийском контексте», оценить «исторический выбор Александра Невского», «роль православной церкви в ордынский период русской истории» и «подъем национального самосознания русского народа» в смутные времена. Также десятиклассникам будет предложено подискутировать о роли Ивана Грозного, преобразованиях Петра I и движении декабристов.

В 11-м классе школьники перейдут к изучению уже более современной истории Отечества. События 1917 года в методичке именуются «великой российской революцией», а Гражданская война – трагедией. Репрессии и коллективизация в документе не упоминаются, но целых восемь уроков выделяется на изучение «крупнейших строек первых пятилеток» и других исключительно положительных событий этого периода. Подробно школьники должны освоить историю Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Одиннадцатиклассникам предложат подискутировать о причинах и цене Победы, участии СССР в «холодной войне», а также о причинах, последствиях и оценке «перестройки» и распада Советского Союза.

На месяц рассчитана программа современной отечественной истории. Отдельным пунктом в ней выделены договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России и участие нашей страны «в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов». Дискуссия по этим вопросам в утвержденной Смольном программе не предусмотрена.

Сами методические рекомендации были подготовлены совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования. «Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо обеспечить повышение квалификации учителей истории в связи с переходом на линейную модель исторического образования, а также обязательную профессиональную переподготовку учителей, не имеющих высшего профессионального педагогического образования», – отмечается в письме заместителя председателя комитета по образованию Ирины Асланян.