Конфискованные автомобили Хорошавина и Захарченко выставили на торги

Росимущество выставило на продажу личные автомобили экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. Конфискованные иномарки продадут по сходной цене.

Как сообщает ведомство 17 июля, внедорожник Хорошавина Lexus LX 570 можно будет приобрести за 2,6 млн рублей — это стартовая цена аукциона. Его ГАЗ-21 пятидесятилетнего возраста стоит 895 тыс. рублей.

В описании к лотам указано, что оба автомобиля находятся в исправном состоянии и пригодны к эксплуатации. Имеются незначительные дефекты кузова. В багажнике раритетной «Волги» от прежнего хозяина остались чемоданчик и запасное колесо. Салон, судя по фотографиям, чист и опрятен. Торги состоятся в Южно-Сахалинске, вырученные деньги пойдут в казну.

Осенью 2017 года часть автопарка Хорошавина и его семьи уже выставляли на торги. С молотка ушли Bentley, Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic, два Lexus LX570 2013 года выпуска.

Экс-губернатор в феврале 2018 года приговорен к 13 годам колонии по восьми эпизодам получения взяток. У него конфисковано имущество на 1 млрд рублей. Под арестом Хорошавин содержался с марта 2015 года.

Автомобиль бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБ и ПК МВД России Дмитрия Захарченко тоже выставлен на продажу. Несмотря на то, что его дело в суд еще не передано, прокуратура инициировала процедуру конфискации. Росимущество попробует реализовать его серо-бежевый Mercedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска. Полковник наездил на нем всего 20 тыс. километров, но стартовая цена иномарки — 986 тыс. рублей.

Видимых повреждений нет, но организатор торгов уведомляет потенциальных покупателей: «Ввиду того, что транспортное средство находилось на хранении, длительное время не эксплуатировалось, подвергалось негативным воздействиям внешней среды, использовать его по назначению возможно при условии проведения диагностики, планового годового технического обслуживания и, при необходимости, ремонта по результатам диагности».

Mercedes был арестован на малой родине Захарченко в Ростовской области, там он и находится.

Полковника задержали в сентябре 2016 года и обвинили в получении взятки в виде 50-процентных скидок на обслуживание в заведениях ресторатора Меди, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании следствию. Размер изъятой у Захарченко и его сестры наличности оценивается в 8 млрд рублей. При расследовании полковнику вменили дополнительные эпизоды взяточничества.