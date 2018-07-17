Шоколад как прикрытие и шпионские очки. В Смольном рассказали, как школьники пытались списать на ЕГЭ

В петербургском комитете по образованию рассказали, за что в этом году удаляли выпускников со сдачи ЕГЭ. По данным чиновников, экзаменуемые использовали шоколадки в качестве прикрытия и пластиковые мобильные телефоны.

Всего в 2018 году с ЕГЭ в Петербурге удалили шестерых участников за шпаргалки. Их результаты аннулированы. Результаты еще четырех сдававших, которые в дни экзаменов сфотографировали и отправили знакомым контрольно-измерительные материалы, также сочли недействительными.

«На экзамен по профильной математике 1 июня один из выпускников сумел пронести мобильный телефон, замаскированный под плитку шоколада. Вторая попытка использования телефона, тоже замаскированного под шоколадку, произошла 20 июня на экзамене по физике. Выпускница оставила телефон в коридоре на столе, где дети оставляют еду и воду. В процессе экзамена она вышла из аудитории, распаковала «шоколадку», спрятала телефон под одежду и пронесла его в аудиторию», – заявила заместитель председателя комитета по образованию Ирина Асланян.

Еще два выпускника, рассказала чиновница, смогли пронести в аудитории «простые пластиковые мобильные телефоны», на которые не среагировали металлодетекторы.

По ее словам, другие нарушители были менее изобретательны и прятали шпаргалки под одеждой. «Попытки воспользоваться ими на виду организаторов, общественных наблюдателей и IP-камер закончились для нарушителей удалением без права пересдачи в этом году. Воспользоваться средствами связи для получения стратегического преимущества над сверстниками дети не смогли – оба телефона в процессе экзамена предательски зазвонили», – добавили в комитете по образованию.

По данным «Фонтанки», еще один любопытный случай зафиксирован в одной из школ на ЕГЭ по обществознанию. Выпускник попробовал пронести в аудиторию очки со встроенной видеокамерой. Гаджет привлек внимание одного из сотрудников пункта сдачи экзамена: он заметил блестящий глазок камеры. Но на вопрос о том, что это такое, молодой человек ответил, что это обыкновенные очки. Тем не менее, выпускнику не поверили и вызвали начальство, тогда молодой человек сознался и согласился сдать свои видео-очки на хранение. Его работу аннулировать не стали, устройством он воспользоваться не успел.

Как утверждает Асланян, по сравнению с прошлым годом попыток нарушить правила проведения экзаменов стало явно меньше. «Сейчас мы больше озадачены тем, что широкое общественное обсуждение возможностей схитрить на ЕГЭ подталкивает детей на совершение необдуманных поступков», – добавила чиновница.

Напомним, что ранее петербургский учитель Дмитрий Гущин заявил о том, что задания ЕГЭ были «слиты» в Интернет еще до проведения экзаменов. В Рособрнадзоре опровергли это утверждение и подали на преподавателя в суд.