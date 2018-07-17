«Ленфильм»: имущества киностудии в горящем на Тамбасова здании нет

Здание и прилегающая территория «Ленфильма» на Тамбасова, где МЧС тушит пожар по второму номеру сложности, сданы в аренду.

Как сообщили «Фонтанке» представители киностудии, пожар в Красносельском районе вечером 17 июля не задел имущество «Ленфильма». Ретро-автомобили, как уже сообщало наше издание, оттуда увезли еще зимой, после предыдущего пожара. Здание сдается, МЧС со ссылкой на арендаторов сообщает, что горят строительные материалы.

Напомним, пожар в кирпичном сооружении на Тамбасова, дом 5, распространился на площади в 200 квадратных метров, ему присвоили второй, повышенный номер сложности.