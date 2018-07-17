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Авто
17.07.2018 19:02
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«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

За рулём Skoda Kodiaq российского производства сиживали пока немногие: автомобиль поступил в продажу только весной. Корреспонденту «Фонтанки» это удалось.

«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

И даже больше – удалось сравнить автомобили российского и чешского производства в ходе двухдневной поездки из Петербурга в Эстонию и обратно. На самом деле кроме моторов (благо теперь вариантов много) сравнивать в общем-то нечего, разве что комплектации: там очёчник на ветровом стекле, а здесь панорамное окно в крыше.

«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

Это тот случай, когда цена укрепляет патриотизм. Kodiaq появился на нашем рынке летом прошлого года. Автомобили поставляли из Чехии, и только в двух комплектациях, обе топовые: Ambition Plus за 2 с лишним миллиона рублей минимум и Style Plus за 2,3 миллиона. «Made in Russia» этой весной сразу скинуло ценник до 1 миллиона 339 тысяч рублей – благодаря расширению линейки двигателей. Если брать автомобили в одинаковых конфигурациях (топовых), то цены благодаря локальной сборке упали на 300-350 тысяч рублей.

Минимальные 1,3 миллиона – это Active со 125-сильным двигателем 1.4 TSI, передним приводом и «механикой». На 161 тысячу рублей меньше цифры, которую «Шкода» называла в прошлом году. Для сравнения: такими же, как у Skoda Kodiaq, двигателями оснащается Volkswagen Tiguan – ещё один кроссовер концерна VW, выпускаемый на другом российском заводе, в Калуге. При этом базовая версия Kodiaq оказалась дешевле аналога «Тигуана» на 10 000 рублей, модель со 180-сильным бензиновым мотором – примерно на 120 000 рублей, а с «дизелем» – на 96 000 рублей. Отметим, что несколько дней назад отдельные комплектации подорожали на 20-50 тысяч рублей, минимальная цена теперь составляет 1 389 000 рублей.

Вообще же моторная линейка флагманского кроссовера «Шкоды» выглядит так: бензиновые двигатели объёмом 1,4 литра (125 и 150 л.с.), и 2,0 литра (180 л.с.), а также двухлитровый 150-сильный «дизель». Наименее мощный мотор предлагается только для машин с передним приводом, он идёт в паре с шестиступенчатой «механикой». Второй – для версий 4×2 и 4×4 в комплекте с «роботом» DSG-6, для второй версии доступна ручная коробка передач. «Полноприводники» оснащаются двухлитровыми двигателями TSI и TDI с «роботом» DSG-7.

125 сил это, конечно, немного для полутора тонн – как и 1,3 миллиона. Набирает задумчиво. Владелец (пофантазируем) – наверное, отец или мать семейства, сзади сидят два ребёнка, и ни резкие старты и разгоны, ни излишняя торопливость здесь ни к чему. Впрочем, если бюджет позволяет накинуть полтораста тысяч, то в той же базовой комплектации Active вы уже получаете 150-литровый 1.4 TSI с DSG-6, 4×2 (1 500 000 рублей) или полный привод 1.4 TSI 150 л.с. МКПП-6 (1 525 000 рублей). Skoda, не иначе, рассчитывает на то, что Kodiaq в «стране кроссоверов» станет народным автомобилем.

Народным и семейным. «Шкода» – она вся про практичность и комфорт, уют почти домашний. Три десятка полезных мелочей Simply Clever. Ящики в самых неожиданных местах, знаменитый скребок для льда, набор сеток в багажнике для разновеликих пакетов и сумок, съёмная корзина для мусора в двери, складные столики на спинках передних сидений и поясничные опоры внутри них. Подогрев руля, LED-подсветка макияжных зеркал, лампы для чтения спереди и сзади. Конечно, как положено, умные системы: автоматической парковки, контроля слепых зон, подъёма в горку и т.д. Розетка 230В в салоне и 12В в багажнике. Багажники максимально большие, у всех моделей «Шкоды». У «Кодиака» – от 720 до 2065 литров при сложенных задних сиденьях. Например, при необходимости снять кортеж «Шкод» в багажник может поместиться целый фотограф – в кадре вы можете видеть его ногу.

«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

Ну и пассажиры сзади не ютятся: места достаточно. Третий ряд сидений – опция для всех версий стоимостью около 60-70 тысяч рублей. Уже в «базе» Active в числе прочего предлагаются четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, электропакет.

В то же время Kodiaq как флагман символизирует престиж, а версия Scout нацелена на любителей приключений. Среди дополнительных опций – масштабная панорамная крыша (для романтичных задних пассажиров, видимо), 10-цветная подсветка салона, камера заднего вида с омывателем, зимний пакет, особый дизайн Black Edition и т.д. и т.п.

Что касается поведения на дороге, нареканий не возникает ни в поворотах, ни на подразбитых участках «Нарвы», ни на грунтовке. Хорошая управляемость и динамика, по трассе идёт уверенно. Кто-то из коллег-автомобилистов отметил шумноватость, но это скорее поиски ложки дёгтя: на форумах, посвящённых «Кодиаку», шумоизоляцию наоборот хвалят.

Действительно, путешествовать на «Кодиаке» хорошо, долгие переезды и сложные дороги не в тягость. Чтобы показать машины в разных условиях, организаторы поездки в Эстонию из компании «Авто Премиум» провели маршрут не только по центральным магистралям, но и по просёлкам. Например, добраться до живописных руин замка Тоолсе на берегу Балтийского моря можно только по лесу.

«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

А вот передвигаться по Тарту, который был конечной точкой путешествия, лучше пешком. Иначе не рассмотреть россыпи граффити – местных бэнкси (большинство из них, кстати, девушки) и их работ исключительно много для городка со стотысячным населением. Некоторые рисунки умеют двигаться, если навести на них смартфон со специальным приложением.

Тему граффити мы затрагиваем ещё и потому, что в России она получила особую актуальность в связи с чемпионатом мира по футболу: СМИ активно писали и о «проклятии казанских граффити», и о злоключениях «Космического Стаса» в Петербурге.

В Тарту граффити фактически становятся символами города, например портрет хозяйки эзотерического магазинчика, призванный «защитить» здание от сноса. Чиновники часто идут навстречу уличному искусству. Так, после перехода на евро один из граффитистов нарисовал на стенах эстонских деятелей культуры, портреты которых прежде печатали на бумажных кронах, сидящими как будто на паперти с табличкой «уволен». Городская администрация за приличную сумму выкупила у художника трафареты, и теперь «уволенные с банкнот» писатели красуются на здании городской библиотеки.

«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

Нестандартный выбор достопримечательностей для путешествия, пожалуй, демонстрирует живой подход «Шкоды» к освоению и организации пространства. Деревня русских староверов Колкья на Чудском озере, где выращивают лук, сушат рыбу и учат печати на ткани; аутентичный ливонский замок в городе быка Раквере; суперсовременный пивоваренный завод в Тарту, сохраняющий свою «русскую» историю.

«Русский» Kodiaq: как «Шкода» делает нас патриотами

Как раз сегодня, 17 июля, «Шкода» рассказала об очередном обновлении из той же серии. Kodiaq 2019 модельного года, а также Octavia и Superb получают опцию из «параллельного мира» – сегмента моделей более высокого класса. Это цифровая приборная панель, которая позволяет водителю самостоятельно конфигурировать дисплей. Можно выбрать вариант графического оформления экрана, определить, какой тип информации будет размещаться в выбранной зоне (показатели скорости, оборотов двигателя, уровня топлива, указания навигационной системы, данные об аудиосистеме, телефоне и системах помощи водителю) и настроить размер блоков.

Одновременно в интернете появились первые снимки новой модификации кроссовера – купеобразного Kodiaq GT. Их опубликовали китайские издания. Модель будет чуть ниже и короче стандартной модели, но сохранит прежние ширину и колесную базу. Изменяется корма с фонарями, бампером и выхлопной системой и линия крыши со спойлером. «Путешествие» «Кодьяка» продолжается.

Юлия Яковлева, «Фонтанка.ру»

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