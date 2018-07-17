Путин открыл город, который называют родиной яда «Новичок»

Закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области распоряжением президента должно быть упразднено. Агония ЗАТО растянется на 6 месяцев.

Согласно тексту распоряжения, которое опубликовано на портале правовой информации 17 июля, прекратить существование как ЗАТО Шиханы должны 1 января 2019 года. Российское правительство займется упразднением вместе с администрацией Саратовской области. Сбалансировать бюджет округа должны два трансферта — 33 млн рублей в 2019 году и еще чуть больше тридцати в 2020.

Напомним, на лабораторию в Шиханах британские власти указывали как на предполагаемое место производства вещества «Новичок», которым отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полпред президента в Приволжье Михаил Бабич категорически опровергал, что в НИИ «Шиханы» когда-либо было химическое оружие. «Фонтанка» подробно изучила госконтракты ЗАТО и предположила, что Бабич слукавил. Мэр города Андрей Татаринов решил воспользоваться внезапной международной популярностью своей вотчины и предложил запатентовать бренд «Новичок» как название для бытовой химии.

ЗАТО было создано в 1997 году вокруг института технологии органического синтеза для экологической безопасности. Статус предполагал ограничения на вьезд и проживание, полеты над «Шиханами». Территория образования около тысячи га, там живет примерно 5,5 тысяч человек.

Особый режим функционирования в Шиханах постановлением правительства был отменен еще в 2017 году.