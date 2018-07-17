Спасатели вновь тушат склады «Ленфильма» на Тамбасова

Сотрудники МЧС пытаются справиться с возгоранием в Красносельском районе Петербурга. Здание принадлежит «Ленфильму», в феврале на этой территории уже был пожар.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, спасателей вызвали на Тамбасова, дом 5, около восьми вечера 17 июля. Пожару в двухэтажном кирпичном здании присвоен повышенный, второй номер сложности. Огонь занял 200 квадратных метров. На месте работают 60 сотрудников МЧС.

В феврале этого года одно из зданий с таким же адресом уже горело, тогда закоптились ретро-автомобили, которые киностудия снимала еще в прошлом веке. После ЧП 50 машин эвакуировали. Сотрудники «Ленфильма» предупреждали об угрозе обрушения, в марте здание все же развалилось.