Бывший руководитель СК Москвы Дрыманов арестован по делу о взятках

Лефортовский суд санкционировал арест бывшего руководителя Главного следственного управления СК Москвы Александра Дрыманова. Ему вменили два эпизода получения взятки, в том числе от подчиненного.

Постановление об избрании в отношении Дрыманова меры пресечения в виде заключении под стражу судья Елена Канева огласила вечером 17 июля. Генерал пробудет в СИЗО до 12 сентября.

Уголовное дело в отношении Дрыманова находится в производстве ФСБ. По версии следствия, подозреваемый в должности руководителя ГСУ СУ по Москве получал взятки за освобождение из-под ареста Андрея Кочуйкова, считающегося соратником лидера преступного мира Шакро Молодого, и своего заместителя Дениса Никандрова, которому требовалось покровительство по службе. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отказывал в возбуждении дела против коллеги.

Александр Дрыманов вину не признал и заявил о готовности доказать это в суде.

Задержания высокопоставленных сотрудников СКР начались летом 2016 года. Руководитель главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности комитета Михаил Максименко был признан виновным в получении взяток 500 тысяч долларов от Шакро Молодого и 50 тысяч долларов от Бадри Шенгелия и получил 13 лет колонии со штрафом 165 млн. Максименко обжаловал приговор в Верховный суд, его апелляционная жалоба будет рассмотрена 31 июля.

Экс-глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов и Денис Никандров признали вину в получении денег от Шакро и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, но их дело еще судом не рассмотрено.

65-летний Захарий Калашов (Шакро Молодой) в марте 2018 года получил почти десять лет за вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы столичного ресторана. Его задержали также летом 2016 года – по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице. Ранее был арестован его соратник Кочуйков, под незаконное освобождение которого Шакро выделил 1 млн долларов для подкупа сотрудников Следственного комитета.