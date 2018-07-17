ДТП с пешеходом на ЗСД: всё началось со «снаряда», запущенного грузовиком

Обстоятельства ДТП с пешеходом на ЗСД стали известны «Фонтанке». За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи.

Время и место: 17 июля, 17:45, 21-й километр, съезд на Богатырский проспект. Предварительная версия такова. По дороге ехал грузовик со стройматериалами. Он выронил часть груза, и «снаряд» (говорят, что это было нечто вроде пенопласта) прилетел в двигавшийся следом «Вольво».

Водитель «Вольво», мужчина 1982 года рождения, остановился и вышел из салона. И тут его сбила 67-летняя женщина на «Хёндэ Крете».

В крайне тяжёлом состоянии мужчина госпитализирован. Пробка на ЗСД постепенно уменьшается.

«Там кровищи…» – рассказывает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Екатерина, ехавшая мимо.

Примерно в это же время при похожих обстоятельствах на КАД погибла женщина и пострадал пожилой мужчина: их остановившуюся «Ладу» снёс «Транзит».

Грузовики нередко теряют свой груз, иногда комично, иногда трагично. Зимой с нечищенных машин регулярно слетают ледяные глыбы. В роли «снарядов» в Петербурге выступали, например, курица, флакон духов и даже пакет с коричневым содержимым.

В марте на КАД «Газель» прокатилась на тазике, прилетевшем с ехавшего впереди грузовика. Видеорегистратор снял об этом небольшой «клип» со своеобразным звуковым сопровождением.

Прошлым летом на Дунайском путепроводе петербуржец «поймал» топор. К счастью, никто не пострадал.