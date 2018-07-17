Смольный взыскал с «Инжтрансстроя» 289 млн рублей за «Санкт-Петербург Арену»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования комитета по строительству к экс-подрядчику стадиона на Крестовском острове, компании «Инжтрансстрой-СПб», и взыскал со строителей 289,5 млн рублей. Причиной послужило неисполнение обязательств по поставке комплексного высокотехнологичного оборудования.

В частности, генподрядчик стадиона получил от комитета по строительству денежные средства, но не поставил оборудование на стадион. Осуществить закупку «Инжтрансстрой СПб» попытался через компанию-субподрядчика «СЭМ-5», однако та не выполнила своих обязательств. «Трансстрой» через суд взыскал деньги с субподрядной организации, но отказался перевести средства комитету, который выставил в итоге финансовую претензию. Строительная компания попыталась доказать, что оборудование все же было поставлено, но после изучения многочисленных томов дела суд принял решение в пользу Смольного.

«Помимо побед, связанных с подтверждением судами законности отказов города от бывшего генподрядчика и правомочности внесения их в реестр недобросовестных поставщиков, в юридической битве вокруг стадиона настал важный этап: выигран первый денежный спор. Впереди рассмотрение очередных требований города к бывшему генподрядчику на общую сумму не менее 3,6 миллиарда», – рассказал 17 июля Валерий Зинченко, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, защищающей интересы Санкт-Петербурга.

Ранее в Верховном суде «Инжтрансстрой СПб» не смог добиться пересмотра решения о расторжении контракта на строительство стадиона «Санкт-Петербург». «Фонтанка» подробно описывала конфликт строителей с чиновниками. Смольный судится сразу с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем разным контрактам. Помимо 3,6 млрд рублей, который город требует с «Инжтрансстроя-СПб» и АО «Корпорация "Трансстрой"», также есть суд по контракту с АО «Инжтрансстрой» на 12,54 млрд рублей. В свою очередь, структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ. С подрядчиком стадиона город расстался в июле 2016 года. Тем же летом место на ключевом объекте занял «Метрострой».