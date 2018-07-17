Гол Кузяева принес «Зениту» победу над «Дженоа»
Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Дженоа» (Италия) 17 июля на сборах в Австрии.
Петербургская команда победила со счетом 3:2, притом что по ходу встречи дважды уступала сопернику.
Голы «Зенита» на счету Магомеда Оздоева (34'), Себастьяна Дриусси (66') и Далера Кузяева (89'). У «Дженоа» отличились Ромуло Кальдейра (с пенальти, 21') и Джанлука Лападула (55').
Это уже четвертая победа «Зенита» подряд в рамках предсезонной подготовки. Ранее были обыграны австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0) и швейцарский «Грассхоппер» (2:0).
Напомним, первый матч сезона «Зенит» проведет 29 июля на выезде против красноярского «Енисея». Первый матч в Петербурге пройдет 4 августа против «Арсенала» из Тулы.