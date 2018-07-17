Прокремлевский политтехнолог защитил разгромленную по делу об экстремизме «Партизанскую правду»: ФСБ вмешалась в хозяйственный спор

Работавший в администрации президента политолог и политтехнолог Олег Матвейчев прокомментировал разгром в тульском городе Суворове организации «Партизанская правда партизан». Он уверен, что уголовное дело инспирировано рейдерами.

Как сообщил 17 июля «Фонтанке» Олег Матвейчев, сочувствующий «Партизанской правде» и помогающий распространению ее идей, организация не противопоставляла себя властям и не пропагандировала идеи экстремизма.

«Ее лидер Алексей Меняйлов – писатель, историк Второй мировой войны. «Партизанская правда партизан» хотела создать музей Героев, но рейдеры хотят получить здание, в котором он должен был располагаться».

Музей планировали открыть в двухэтажном доме на улице Фрунзе в Суворове. Организация восстановила его после пожара. Местная администрация подала иск, считая, что Меняйлов не уведомил о заселении здания, и Суворовский районный суд принял решение: «Обязать Меняйлова привести нежилое здание 503 квадратных метра в первоначальное состояние, существующее до реконструкции».

Этим решением, был уверен писатель, его вынуждают сжечь крышу. 12 июля он разместил видеообращение к Владимиру Путину и ФСБ с просьбой защитить музей. В ночь на 17 июля сотрудники контрразведки действительно приехали в Суворов, но вместо ожидаемой помощи провели серию обысков и задержали более двадцати участников «Партизанской правды». Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по статье 282 УК «Возбуждение ненависти или вражды».

По сообщениям местной прессы, у задержанных изъяли запрещенную литературу, в том числе посвященную нацизму.

Олег Матвейчев работал в администрации президента с 2006 года в должности консультанта, затем – советника управления президента РФ по внутренней политике. Государственный советник РФ 3-го класса. Занимал должности замгубернатора Вологодской и Волгоградской областей, член президентского штаба Путина на последних выборах.