«Фонтанка» за 60 секунд — 17 июля

Путин и Трамп наконец-то поговорили. Америке второй день стыдно. Трампа назвали лапшой и призвали к импичменту. А не надо было подмигивать и разведку обижать.

Она, к тому же, опять агента России изловила.

В петербургском Горизбиркоме назрели такие проблемы, что простой председатель решить их уже не в силах. ЦИК подыскала непростого и готова поручить выборы инспектору. Судя по настроениям в парламенте, военное прошлое федералу ой как пригодится.

Зато для петербургской команды по регби от руководства издалека сплошная польза. Правда, некоторые австралийцу уже не рады.

Чемпионат – всё, но FAN ID лучше не выбрасывать. Он будет открывать границу снова и снова, но только до конца года. А потом иноземные гости опять споткнутся о проверки ФСБ и закрытые двери посольств. Минус 100 миллиардов в год, вздохнули в Петербурге.

В Курортном районе объявился охотник на Забивак. Двух уже похитил, третьего от загребущих рук обещают спрятать.

ФСБ задержала бывшего главу столичного СК. Дрыманов уже несколько месяцев как «экс», но у СКР всё равно проблемы. Генерала связывают с подчинённым вора в законе Шакро Молодым, и на этом комбинации Лубянки не заканчиваются.

Парк на Канонерском острове только успел зазеленеть, а на него уже покушаются. Именем Кирилла и Мефодия. А что? Господь велел делиться.

Депутаты подсчитали, что митинги обходятся как-то дорого, а отказывать – слишком муторно. Особенно когда особо настырные подают заявку 660 раз. Ответственность для организаторов готовятся ужесточить. Привет Петербургу.

Тем временем жара плавит Петербург и убивает водителей.

Не перегревайтесь, а лучше подумайте, как использовать солнце.