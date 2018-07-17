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17.07.2018 19:31
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У Юпитера нашли 12 новых спутников. Один из них — «чудак»

У Юпитера с 17 июля официально — 79 спутников. Группа исследователей Института Карнеги во главе с американским астронавтом Скоттом Шеппардом открыла ещё 12 спутников: 11 обычных внешних «лун» и один так называемый «чудак».

Carnegie Institution for Science

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Этот «чудак» — самый маленький спутник, его диаметр составляет менее километра. Он получил название Valetudo, по имени богини здоровья и гигиены из римской мифологии, праправнучки Юпитера (в русской традиции — Гигиея). У него своя уникальная орбита, непохожая на другие, и она пересекается с орбитами остальных. Шеппард сравнивает его с машиной, которая едет по встречной полосе. Учёные предполагают, что это последний оставшийся элемент спутника гораздо большего размера, который разбился на части в результате серии столкновений, произошедших во время формирования Солнечной системы, остальное превратилось в пыль.

Как полагает Шеппард, изначально было три больших спутника диаметром около 100 км каждый, но после они все разбились на множество «осколков».

Знание того, как формировалась орбита спутника, может дать учёным более чёткое представление о ранних годах нашей Солнечной системы. 

Шеппард и его команда сначала даже не искали спутники Юпитера, а «охотились» на гипотетическую гигантскую планету в отдаленных сферах, которую часто называли Планета Девять или Планета X. В 2014 году они открыли самую отдалённую карликовую планету Солнечной системы — 2012 VP113.

«Юпитер просто оказался в небе рядом с местами, где мы искали чрезвычайно отдаленные объекты Солнечной системы, поэтому мы смогли найти его новые спутники, параллельно занимаясь поиском планет на окраинах нашей Солнечной системы», – рассказал Шеппард.

Он уверен, что это не последние открытия: «Мы думаем, что около Юпитера около 100 спутников диаметром более километра, так что осталось еще немного».

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