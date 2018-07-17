Из полыхающего «Логана» на «Скандинавии» спасли человека

Очередное ДТП с пожаром случилось в Санкт-Петербурге вечером 17 июля. Человек выжил, сейчас его спасают врачи.

Как стало известно «Фонтанке», около 17 часов на 45-м километре автодороги «Скандинавия» в Курортном районе города 56-летний мужчина на «Рено Логане» совершил наезд на находившуюся справа от него опору освещения.

Автомобиль сгорел. Водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Это второе серьёзное ДТП на «Скандинавии» за последние часы. Днём в аварии с «перевёртышем» в Выборгском районе Ленобласти пострадали двое.

Вообще, сегодня в Петербурге и Ленинградской области много серьёзных ДТП, в том числе смертельные. Читайте о них в разделе «Ранее по теме».

За последний месяц в России несколько человек погибли в результате ДТП с пожарами, в том числе в Петербурге – на Киевском шоссе (момент столкновения попал на видео). Два человека сгорели в ночь на 13 июля на 16-м километре автодороги Выборг – Светогорск (Выборгский район Ленобласти).