Университет профсоюзов отсудил 40 тысяч за работу юристов у бывшего студента. Он пытался оспорить отчисление в суде

Гуманитарный университет профсоюзов (ГУП) отсудил 40 тысяч рублей у бывшего студента. Об этом «Фонтанке» рассказали в движении «Весна», чьим активистом числится в прошлом обладатель студенческого билета ГУПа Юрий Васильев.

Как сообщили активисты, два года назад Юрия отчислили за пропуск Лихачёвских чтений, организатором которых выступал университет. Молодой человек решил оспорить в суде свое отчисление – конференция, по его словам, не входила в учебный план его образовательной программы, а студентов туда сгоняли в качестве массовки. Тем не менее суд отказал бывшему студенту – Университет профсоюзов предоставил документы, согласно которым «чтения» значились в программе одной из дисциплин. Правда, по словам активистов, документы были оформлены таким образом, что оказалось, что экзамены по данной программе Юрий сдал еще до того, как прошла пропущенная конференция.

После проигрыша суда Васильева ждал подарок от бывшей альма-матер: университет решил отсудить у молодого человека средства, которые были потрачены на юристов в судебном процессе. «Несмотря на то, что в СПбГУП работают штатные юристы, университет привлёк юристов со стороны, заплатив им в общей сложности 88 тысяч рублей. Среди услуг, оказанных юристами, значатся в том числе "Консультации по телефону и электронной почте и т.д.", оцененные в 15 тысяч рублей», – рассказал «Фонтанке» представитель Юрия Виктор Воробьев.

17 июля Фрунзенский районный суд частично согласился с доводами ГУПа и обязал бывшего студента выплатить вузу 40 тысяч рублей.