На Малом проспекте В.О. построят 10-этажный отель

В квартале между 18-19 и 24-25 линиями В.О. появится новый отель и бизнес-центр высотой в 9-10 этажей (32,6 м) и Т-образной формы. Как сообщается в заключении комитета по охране памятников, здание появится на участке по адресу Малый пр. В.О., д.54, корп. 2, лит. А1.

Сейчас на этом месте располагается четырехэтажная сталинская постройка 1934 года. Возможно, здание будет снесено, хотя на участке площадью в 0,4 га достаточно места для нового дома и без сноса существующего. Земля находится в частной собственности.

За согласованием проекта в КГИОП обратилось ООО «Бэст», входящее в группу «Бэстъ» Андрея Лушникова — одного из лидеров на рынке коммерческой недвижимости Петербурга.