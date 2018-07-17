На ЗСД сбили пешехода. На КАД снесли стоящую «Ладу», погибла женщина

Серьёзные ДТП произошли вечером 17 июля на ЗСД и на КАД. Второе – смертельное.

На платной магистрали в Приморском районе Петербурга, в районе улицы Оптиков, сбили пешехода, сообщают очевидцы в «Яндекс.Картах» и в соцсетях. Подробностей пока нет. Непонятно, был ли это, возможно, водитель или пассажир остановившейся машины, или действительно на ЗСД каким-то образом проник пешеход.

На трассе образовалась пробка длиной около 4,5 км – от острова Декабристов.

На КАД же в очередной раз произошёл наезд на стоящую машину. По данным «Фонтанки», около 17:15 на 58-м километре внешнего кольца (Красносельский район) 26-летний мужчина на автомобиле «Форд Транзит» врезался в остановившуюся «Ладу Весту».

Водителем «Весты», 70-летним мужчиной, занимаются медики. А вот женщина лет 60-70 на вид погибла. Находились ли они в салоне или тоже были пешеходами, выясняется.

Наезд на остановившуюся машину на скоростной магистрали часто приводит к тяжёлым травмам и летальному исходу. 19 июня на КАД цементовоз влетел в «Дэу Матиз» и «Тойоту Камри», вставшие из-за пробитого колеса. «Матиз» оказался почти полностью под грузовиком, пассажир скончался. ДТП попало на видео. 21 июня дальнобойщик погиб, врезавшись в остановившийся перед «зеброй» большегруз на Московском шоссе (автодорога М-10 «Россия»).