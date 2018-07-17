Бывший руководитель СКР по Москве генерал Дрыманов доставлен в Лефортовский суд для ареста

Бывший руководитель Главного следственного управления СКР по Москве генерал юстиции Александр Дрыманов обвинен в двух эпизодах получения взятки. В Лефортовском суде ФСБ просит для него арест.

Как сообщили «Фонтанке» в Лефортовском райсуде, вечером 17 июля поступили материалы в отношении Дрыманова с ходатайством следствия о заключении под стражу.

Экс-шефу столичного СКР вменили два преступления — получение взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6, УК) и получение взятки в крупном размере (статья 290, часть 5, пункт «в»). Первая квалификация предполагает участие Дрыманова в незаконном освобождении из-под стражи 43-летнего Андрея Кочуйкова – ближайшего соратника Шакро Молодого, признанного национальным лидером преступного мира. Второй эпизод связан с вероятным получением Дрымановым 10 тысяч долларов от своего зама Дениса Никандрова за помощь в назначении на должность и покровительство по службе.

О задержании Дрыманова стало известно сегодня, 17 июля. По некоторым данным, фактически сотрудники ФСБ изолировали генерала еще накануне и провели обыски, в том числе в его квартире.