Гибель братьев после взрыва баллона на Литовской стала уголовным делом

Взрыв и последующую гибель двух рабочих на территории предприятия «Автоген» в Калининском районе Петербурга Следственный комитет Северной столицы расценил как нарушение правил безопасности.

По предварительной версии, озвученной следователями, днем 17 июля на Литовской улице, дом 11, газовый баллон взорвался во время его заправки. Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»).

Как уже сообщала «Фонтанка», погибшие — братья Мансур и Акмал. Рванула 50-литровая емкость с пропаном, взрывной волной был поврежден металлический навес соседнего здания. Чтобы исключить вероятность дальнейших взрывов, спасатели поливали баллоны холодной водой.

Напомним, территория ООО «ПО Автоген» арендована предприятием у ГУП «Горэлектротранс». По данным системы «Спарк — Интерфакс», «Автоген» создан в 2011 году, по состоянию на 2016 год стоимость компании оценивалась в 37 млн рублей. Услугами организации по заправке техническими газами и смесями пользовались петербургские ГУПы – «Ленводхоз», «ТЭК СПб», арендодатель «Горэлектротранс» и ГБУ «Мостотрест». Принадлежит газозаправочная компания Виталию Тарасову, он же управляет предприятием по производству ацетилена «Котлин газ» в Кронштадте. Генеральный директор «Автогена» – калининградец Александр Круглов.