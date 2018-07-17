Паредес готов сбежать из «Зенита» даже в «Милан», который не будет играть в еврокубках еще два года

Полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес намерен во что бы то ни стало вернуться в чемпионат Италии. Как сообщает 17 июля Milanlive.it, ради перехода в «Милан» 24-летний аргентинец готов закрыть глаза на неучастие клуба в еврокубках.

Такое наказание к «Милану» на два года применил УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. Паредес уже дал свое согласие на переход в итальянский клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны другой миланской команды – «Интера». Также среди потенциальных покупателей игрока назывались «Сампдория» и «Наполи». Из всех троих с конкретным предложением к «Зениту» вышел пока только «Наполи», готовый отдать за игрока 25 млн евро. Год назад петербуржцы заплатили за него «Роме» 23 млн евро — это был самый дорогой трансфер «Зенита» в 2017-м.

В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.