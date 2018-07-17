В «перевёртыше» под Петербургом пострадали 5 женщин, в том числе младенец

Три взрослые женщины и две маленькие – школьница и младенец – попали в больницу после аварии, произошедшей в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», 17 июля около 15 часов на 34-м километре дороги Петродворец – Кейкино 22-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель Корса», съехала в кювет. Машина опрокинулась.

Сама водитель и её 42-летняя пассажирка были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Тяжёлые травмы получила 60-летняя женщина. Пострадали и две девочки – 2010 и 2017 годов рождения. Медики оценили их травмы как средней степени тяжести.

Напомним, это как минимум третья серьёзная авария с «перевёртышем» за сегодня. Один человек пострадал при опрокидывании грузовика с напитками на Комендантском проспекте (фото) и двое – на трассе «Скандинавия» (фото).