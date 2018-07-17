Минтранс решил продлить полномочия гендиректора «Аэрофлота»
Минтранс России решил продлить контракт действующего гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева. Об этом сообщил 17 июля глава министерства Евгений Дитрих.
«Я направил предложение по продлению контракта с Виталием Геннадиевичем в Министерство экономического развития. Далее будут проходить необходимые процедуры, утверждение совета директоров»,— цитирует чиновника «Коммерсантъ».
Контракт Виталия Савельева истекает в октябре. Ранее СМИ сообщали, что за пост гендиректора крупнейшей авиакомпании может развернуться борьба. В числе претендентов на пост назывался экс-министр транспорта Максим Соколов. В этом году «Аэрофлот» покинули два заместителя Савельева Джорджио Каллегари и Шамиль Курмашов.