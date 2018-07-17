В Госдуме ужесточают ответственность для организаторов митингов. Причиной называют «провокацию из Петербурга»

Административная ответственность и штрафы ждут организаторов митингов за злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия. Соответствующие изменения в КоАП РФ депутаты Госдумы приняли в первом чтении 17 июля.

Согласно этим поправкам, если организатор митинга не укажет в уведомлении о проведении мероприятия его цель, не уведомит орган власти об отказе от проведения минимум за день или подаст уведомление по истечении отведенного на это срока, его ждёт штраф. Его размер для физлиц составит от 5 до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей и для юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

Профильный комитет считает, что такие меры снизят финансовые затраты госорганов. Инициаторы закона отмечают, что власти расходуют бюджетные деньги на установку металлоискателей и металлодетекторов, платят сотрудникам МВД и медикам, которые дежурят на митинге. Но в последнее время участились случаи «недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий», уверены депутаты.

Ярким примером провокации парламентарии называют подачу «одним гражданином» в начале декабря прошлого года 660 уведомлений о проведении в один выходной день 660 публичных мероприятий в одном и том же месте Санкт-Петербурга. Имени в пояснительной записке не называется. Но, как ранее сообщала «Фонтанка», речь идёт о заявках, которые в Смольный подавал координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов. Встреча должна была состояться 26 ноября, но положительного ответа сторонники оппозиционера так и не получили.