Российская прокуратура хочет допросить по делу Браудера бывшего американского посла Макфола
Генеральная прокуратура назвала лиц, которых рассчитывает допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В списке оказался бывший посол США в России Майкл Макфол.
Мотивацию надзора 17 июля приводит «Медуза». По мнению прокуроров, под руководством Макфола в 2009-2010 годах «компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по «делу Магнитского»». Генпрокуратура готова направить соответствующий запрос американцам. Также российские надзорные органы заинтересованы в беседе с сотрудником агентства национальной безопасности Тоддом Хайманом, агентом ЦРУ Джимом Роутом, бывшим замглавы разведуправления Госдепа Робертом Отто.
Накануне, напомним, российский президент допустил возможность организации допроса россиян, которые, по мнению американской разведки, причастны к вмешательству в выборы в США. В качестве условия он назвал встречное разрешение на допрос американцев по делу Браудера.
Справка:
Уильям Браудер известен как инициатор так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский. Его смерть и стала причиной для принятия «акта Магнитского» - по сути, первого пакета американских санкций. Макфол выступал в поддержку Браудера и призвал Трампа не присоединяться к кампании Путина против бизнесмена.