Российская прокуратура хочет допросить по делу Браудера бывшего американского посла Макфола

Генеральная прокуратура назвала лиц, которых рассчитывает допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В списке оказался бывший посол США в России Майкл Макфол.

Мотивацию надзора 17 июля приводит «Медуза». По мнению прокуроров, под руководством Макфола в 2009-2010 годах «компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы о ходе следствия по «делу Магнитского»». Генпрокуратура готова направить соответствующий запрос американцам. Также российские надзорные органы заинтересованы в беседе с сотрудником агентства национальной безопасности Тоддом Хайманом, агентом ЦРУ Джимом Роутом, бывшим замглавы разведуправления Госдепа Робертом Отто.

Накануне, напомним, российский президент допустил возможность организации допроса россиян, которые, по мнению американской разведки, причастны к вмешательству в выборы в США. В качестве условия он назвал встречное разрешение на допрос американцев по делу Браудера.