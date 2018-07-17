В Петербурге всё будет безопасно. Нужно только 50 млрд

В Петербурге с начала лета утонуло больше двадцати человек. Купальный сезон рискует стать мёртвым, а между тем в городе не первый год действует целевая программа, на которую потрачены миллиарды и нужно еще.

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Программу по обеспечению законности, правопорядка и безопасности Петербурга хотят продлить до 2023 года. На одну только борьбу с пожарами готовы потратить 22 млрд рублей, а общий объём финансирования превышает 50 млрд. Чиновники мотивируют затраты своими достижениями, но при ближайшем рассмотрении оптимистично выглядят не все.

Комплексной безопасностью города петербургские власти озаботились в 2014 году. Улучшения и так прослеживались, но слишком уж неторопливые. Правительство согласилось: ситуация сложная, меры нужны решительные. Под ускорение выделили 33,6 млрд – на шесть лет по восьми направлениям. То ли уже потратили, то ли пересчитали, но на этот год нужно ещё 7,8 млрд. В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который координирует коллег из других комитетов, за три дня с ответом, потрачен ли предыдущий «транш», целиком не нашлись.

Безопасность на воде

Первое направлением, на которое город тратил деньги и теперь просит еще, – безопасность на воде. За 2017 год к местам ЧС катера отправлялись немногим менее восьми тысяч раз. 25 человек спасли, 49 утонуло. Для сравнения: что в 2016-м, что годом ранее погибших было на несколько человек больше, спасённых тоже, но раз в семь. Резкий скачок в статистике отчёт не объясняет, а только радуется снижению смертности. Программа реализована на все сто: цифры в минус, скорость спасателей укладывается в прогнозные 22 минуты вне зависимости от навигации, спасательных станций по-прежнему 19, хотя за новые ратуют с 2015 года. В конце концов, чем их больше, тем быстрее к терпящим бедствие доберётся помощь.

Казалось бы, улучшения очевидны, но в этом году вода для горожан, похоже, гораздо притягательнее. И 98 спасательных судов, три из которых приобретены в прошлом году, дополнительные плавсредства, новенький водолазный телевизионный цифровой видеокомплекс и гидравлический аварийно-спасательный инструмент, вне всякого сомнения, полезны, но картина удручает. МЧС продолжает предупреждать, а горожане – тонуть. С начала лета из воды так и не выбрались как минимум 26 человек, девять из них – за последние три дня.

Просится вывод, что количество смертей на воде скорее коррелирует с погодой, чем с усилиями чиновников. Впрочем, смертность индикатором ориентированной на спасение подпрограммы не является. И утонувшие на её успешность не влияют. Общий объём предполагаемого финансирования – 3,4 млрд.

Дороги

К количеству погибших трепетно относятся в программе, направленной на безопасность дорожного движения. В прогнозах настолько аккуратны, словно боятся сглазить. В новый документ с упорством переносят старые ожидания и неуклонно сокращают число смертельных аварий – ежегодно на 20. На этот год намечены 342 жертвы ДТП, а закончить шестилетку планируют с показателем в 265 погибших. Весь план рушит статистика Госавтоинспекции, которая выдаёт, что цифра в 263 аварии со смертельным исходом была достигнута еще в 2017 году и чуть за сотню погибших – за полгода 2018-го. Остаётся догадываться, что в таком случае собираются сокращать чиновники.

В комитете по вопросам законности пессимизм не объяснили. Процент выполнения с учетом завышенных цифр, конечно, будет побит на 100% и с запасом, но результативность есть и так. Впрочем, эта программа, как признали в УГИБДД, действительно является достойным приобретением для города.

«Конечно, помогает, хотя цифры у них и странные», – развеяли сомнения в инспекции по безопасности дорожного движения. Эффекта добавляют содержание дорог, развитие систем фотовидеофиксации и опять же профилактика. С мечтательностью говорят о большем финансировании конкретно этого направления, но и с реальными вводными к 2030 году обещают едва ли не нулевую смертность. Для этого комитету нужны ещё 3,6 млрд.

Безопасный город

Основной целью комитет ставит предотвращение правонарушений. Профилактику ведут как среди горожан и туристов, так и среди бездомных и осуждённых. Упор сделан на безопасность везде и спокойствие каждого. Работают над системой оповещения, автоматизированной системой «112» и «004». Сюда же входит аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Хвалиться есть чем.

Только за прошлый год «большой брат» получил три тысячи дополнительных глаз, а общее число присматривающих за городом камер перевалило за 20,5 тысяч. Дополнительно действуют под две сотни видеокамер автоматической фиксации нарушений на дорогах. В систему интегрировали камеры многофункциональных центров, Пулково и метро. Средоточием предсказуемо является центр, но и окраины собираются подтягивать. Стремление понятно: бдительное око если не отобьёт желание грешить, то хотя бы нарушителя зафиксирует. Правоохранители активно пользуются. Хотя качество картинки порой подводит, да и слепых пятен пока предостаточно. Впрочем, это как раз поправимо, особенно если из бюджета отсыпят ещё 14, 4 млрд на шесть лет, как хотят чиновники.

В прошлом году подпрограмма была реализована на 98,5%. Чиновники объясняют ею снижение уровня преступности, завидную раскрываемость, рапортуют, что в 2,4 млрд в год уложились, да ещё и жители активно меняют оружие на деньги. Но реализация мероприятий немного подвела. То ли камер чуть меньше, то ли брошюр маловато выпустили.

Пожары

Противопожарная безопасность на фоне остальных проигрывает. Судя по последнему отчёту, до идеала ей не хватает почти девяти процентов и, видимо, ещё 22, 4 млрд на шесть лет. Цифры вроде бы воодушевляют: травмировано меньше, чем было заявлено, пожарные расчёты городской службы радовали скоростью прибытия, но ущерб подкачал. Незапланированно дорого обошёлся пожар на Кировском заводе. Тушили 225-й цех, в том числе, и с купленного в рамках целевой программы вертолёта Ка-32. Сгорело на 2,19 млрд. Впредь подобного намерены не допускать, активнее заниматься профилактикой, запасаться техникой и заканчивать проектирование пожарного депо на Петергофском шоссе.

Из семи подпрограмм и одного отдельного мероприятия, заложенного в городскую программу безопасности, за два с половиной года её реализации полностью выполненного не нашлось. Есть чего добиваться и в борьбе с наркотиками, и в гражданской обороне, где в прошлом году недотянули до плановых значений по закупке медицинских препаратов. Не хватило финансирования, объясняют в отчёте. По-прежнему, не все судебные участки могут похвастаться не только аудио- и видеозаписью заседаний, но и доступностью для маломобильных граждан. Ну а ремонт зданий, пусть даже и ведомственных, как известно, закончить нельзя. Можно только остановить.

В бюджете Петербурга на этот год заложен максимально возможный дефицит. Поступления всё те же, зато расходы подросли – не без помощи чемпионата. Предполагается, что затратная часть составит 591 млрд рублей против 529 млрд дохода. Городская программа по безопасности на 2018 год нуждается в 7,8 млрд рублей и обещает ежегодно дорожать. С такой же стабильностью каждый должен чувствовать себя всё более защищённым. Кто и как часто спрашивает петербуржцев об их спокойствии, в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности не уточнили.

Татьяна Ципуштанова,

«Фонтанка.ру»